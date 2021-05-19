«Молодой человек в целях самообороны открыл огонь, но по неосторожности ранил сослуживца, который выжил и в настоящее время не имеет жалоб», - поведал общественности Рази Нуруллаев.

«По существу указанного инцидента сообщаем, что деяния, совершенные военнослужащим №-ской воинской части прапорщиком Искендеровым Шамилем Назир оглу, были совершены не в указанных депутатом Рази Нуруллаевым, а в совершенно других обстоятельствах», - говорится в заявлении Военной прокуратуры.

Согласно сообщению Военной прокуратуры, следствием было установлено, что прапорщик минометной батареи Ш.Искендеров 03.10.2020 обнаружил, что без его разрешения был открыт расположенный в поселке Горадиз Физулинского района вещевой склад, из которого изъяли хранящиеся там определенные предметы. В тот же день с 09:00 Ш.Искендеров провел опрос среди личного состава батареи. В это же время рядовой Н.Ахмедли (имя условное) сообщил Ш.Искендерову, что взял на вещевом складе питьевую воду для личного состава. Однако прапорщик Ш.Искендеров, не поверив словам рядового Н.Ахмедли, вступил с ним в спор. Перепалка между Ш.Искендеровым и Н.Ахмедли вылилась в брань, и прапорщик начал оскорблять солдата нецензурными словами. Солдат ответил прапорщику. Искендеров вышел из себя и упрекнул находящегося в своем подчинении военнослужащего. Затем прапорщик Ш.Искендеров с целью мести допустил противоправные действия. Прапорщик направил в сторону стоящего около казармы рядового Н.Ахмедли выданный ему в пользование автомат марки АКМС за номером ТЕ-9587 и создал реальную угрозу жизни и здоровью находящимся рядом с Н.Ахмедли военнослужащим А.Мамедзаде, Р.Мехманову, З.Сейфуллаеву, Х.Абдуллаеву и Г.Самандарову (все имена условные). Затем прапорщик произвел в сторону солдата 6 выстрелов из указанного автомата. Рядовой Н.Ахмедли, уклоняясь от выстрелов, скрылся в казарме, однако одна пуля настигла рядового Г.Самандарова. Военнослужащий был ранен.

В связи с указанным фактом 03.10.2020 военным прокурором Физули в отношении прапорщика Ш.Искендерова было возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В ходе допроса сам Ш.Искендеров признался в совершении противоправных действий. Показания прапорщика подтверждаются и словами свидетелей, а также заключениями экспертиз, протоколом проверки показаний на месте происшествия, другими документами, собранными в ходе расследования по уголовному делу. В ходе следствия Ш.Искендерову 02.04.2021 было предъявлено окончательное обвинение по ст. 29, 120.2.4 (покушение на убийство, совершенное опасным способом) и 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное опасным способом), следствие завершено, уголовное дело 14.04.2021 для рассмотрения по существу было направлено в Военный суд Физули.

В настоящее время в связи с тем, что уголовное дело находится на рассмотрении суда и по нему не вынесено окончательное решение, одностороннее мнение, высказанное депутатом Милли Меджлиса Рази Нуруллаевым по указанному факту, может расцениваться как давление на судебный орган», - говорится в заявлении Военной прокуратуры.