Лавров: Наконец появилась возможность разблокировать экономические и транспортные коммуникации между Азербайджаном и Арменией

Мы очень неплохо поработали в Закавказье в рамках карабахского урегулирования. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Новое знание».

«И сейчас, когда мы помогаем нормализовать армяно-азербайджанские отношения и в целом обстановку в Закавказье, открылась возможность, в том числе благодаря нашему посредничеству, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, которые были закрыты с начала 90-х из-за карабахского конфликта», - отметил российский министр.