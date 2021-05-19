Иран показал новый беспилотник

Иранские СМИ сообщают, что вначале был представлен сверхтяжелый и широкофюзеляжный беспилотный летательный аппарат «Газа». Было отмечено, что беспилотник может находиться в воздухе 35 часов, проводя наблюдательные, боевые и разведывательные операции. Дрон способен нести 13 бомб с радиусом действия до 2 000 километров при выполнении боевых задач, нести 500 килограммов различного оборудования для сбора информации и сигналов, проводить операции на расстоянии в 2 тысячи километров.

Кроме того, были представлены зенитно-ракетный комплекс 9D, который способен уничтожать крылатые ракеты, истребители и беспилотники, и малая радиолокационная система «Гудс».