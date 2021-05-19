Суд отменил административное решение в отношении директора ПО «Азеригаз»

Хазарский районный суд отменил административное решение, составленное Государственной службой инспекции труда в отношении генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева. Об этом haqqın.az заявили в пресс-службе объединения.

Как сообщил адвокат Фарид Мамедли, на основании постановления Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики от 26 апреля 2021 года о наложении административного взыскания в связи с незаконным увольнением Турала Сафарова, нанятого на должность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-й степени «Лаборатории проверки счетчиков» департамента метрологии ПО «Азеригаз», Р.Алиев был признан виновным по статье 192.6 Кодекса об административных проступках (расторжение трудового договора с нарушением требований трудового законодательства) и оштрафован в административном порядке на 1 500 манатов.

Адвокат отмечает, что при принятии данного решения Государственной службой инспекции труда был допущен ряд нарушений норм материального и процессуального права: «В связи с этим нашей стороной была удовлетворена жалоба на решение о наложении административного взыскания, поданное в суд, и решение Государственной службы инспекции труда было отменено, производство по делу прекращено».