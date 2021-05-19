Синоптики пообещали комфортную погоду
В субботу, 22 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, ветер южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 15-19, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 17-19, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются переменные грозовые дожди. Утром местами туман, восточный ветер временами усилится. Ночью 15-20, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 мая на Апшеронском полуострове ожидается стабильная погода, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.