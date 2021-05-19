В Гахе ранен сотрудник полиции

В Гахе сотрудника полиции ранили в руку. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в селе Алатемир житель села Чюдюллю, сержант Гахского районного отдела полиции Хатамов Гаджимухаммед Фахреддин оглу получил огнестрельное ранение в руку в результате выстрела из охотничьего ружья на почве конфликта, произошедшего между ним и жителем района, имя которого пока не разглашается.

Сотрудники правоохранительных органов района проводят операцию на указанной территории.