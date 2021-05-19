Лавров рассказал о настоящей «древнейшей профессии»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе просветительского марафона «Новое знание» перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей, сообщает РИА Новости.

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться», — заявил российский министр.

Среди качеств, которыми должен обладать хороший дипломат, Лавров назвал умение «слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях». Кроме того, он отметил необходимость обладать эрудицией и знать иностранные языки.