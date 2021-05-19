Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, встреча состоялась в рамках официального визита делегации во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым в Российскую Федерацию.

Глава Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, высокий уровень взаимного сотрудничества во всех сферах, в том числе в таможенной сфере. Владимир Булавин высоко оценил работу таможенной службы Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, особенно успехи, достигнутые в последние месяцы в этой сфере, а также деятельность кинологического центра.

Глава Федеральной таможенной службы отметил, что уже ведутся работы по реконструкции и совершенствованию дорожной инфраструктуры для устранения заторов на российско-азербайджанской границе, на пропускном пункте Яраг-Газлар.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал о взаимном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией и подчеркнул, что таможенные органы двух стран, имеющие деловые, профессиональные связи, вносят вклад в развитие этих отношений.

Проинформировав о реформах, проводимых в последние годы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в таможенной системе страны, Сафар Мехтиев отметил, что за счет применяемых новшеств были достигнуты важные успехи. Председатель комитета подчеркнул, что Российская Федерация имеет особый вес во внешнеторговом обороте Азербайджана, выразил уверенность в том, что дополнительные возможности, имеющиеся для дальнейшего развития экономических и торговых отношений двух стран, будут эффективно использованы.