Переговоры Сафара Мехтиева и Владимира Булавина в Москве фото
20 мая в Москве состоялась встреча между председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-полковником таможенной службы Сафаром Мехтиевым и руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, встреча состоялась в рамках официального визита делегации во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым в Российскую Федерацию.
Глава Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, высокий уровень взаимного сотрудничества во всех сферах, в том числе в таможенной сфере. Владимир Булавин высоко оценил работу таможенной службы Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, особенно успехи, достигнутые в последние месяцы в этой сфере, а также деятельность кинологического центра.
Глава Федеральной таможенной службы отметил, что уже ведутся работы по реконструкции и совершенствованию дорожной инфраструктуры для устранения заторов на российско-азербайджанской границе, на пропускном пункте Яраг-Газлар.
Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал о взаимном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией и подчеркнул, что таможенные органы двух стран, имеющие деловые, профессиональные связи, вносят вклад в развитие этих отношений.
Проинформировав о реформах, проводимых в последние годы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в таможенной системе страны, Сафар Мехтиев отметил, что за счет применяемых новшеств были достигнуты важные успехи. Председатель комитета подчеркнул, что Российская Федерация имеет особый вес во внешнеторговом обороте Азербайджана, выразил уверенность в том, что дополнительные возможности, имеющиеся для дальнейшего развития экономических и торговых отношений двух стран, будут эффективно использованы.
На встрече были рассмотрены вопросы применения протокола о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронной форме, исключения сезонных очередей на контрольно-пропускных пунктах Яраг-Казмалар и Самур, синхронизации деятельности пропускных пунктов Тахиркенд-Казмалар и Ханоба после реконструкции, распределения грузопотока от автомобильного пропускного пункта Яраг-Казмалар-Самур до железнодорожного пункта Дербент-Ялама.
Стороны также обсудили вопросы совместного сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, повышения эффективности взаимодействия в рамках Всемирной таможенной организации.