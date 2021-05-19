Министр внутренних дел Турции: «Лоту Гули был одним из 12 сильнейших мафиози в мире»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал журналистам о том, как застреленный в прошлом августе криминальный авторитет Надир Салифов (Лоту Гули) вернулся в Турцию после депортации из этой страны. В интервью телеканалу TRT Haber министр ответил на обвинения бежавшего из страны «короля подземного мира» Седада Пекера.

«Один из 12 сильнейших мафиози в мире прибыл в Турцию. Человек по имени Надир Салифов отсидел в тюрьме 20 лет. Салифов по прозвищу «Лоту Гули» был одним из 12 сильнейших мафиози мира. Мы задержали его. В течение двух дней его адвокатам удалось добиться решения суда, предписывающего его освобождение из центра по содержанию нелегальных мигрантов. Но мы вернули его обратно, продержали там два с половиной месяца, допросили и депортировали из страны. Потом он получил в другой стране паспорт и отправился на Кипр, откуда вернулся в Турцию. Его застрелил один из телохранителей», - сказал Сулейман Сойлу.

Отметим, что лидер мафии Седад Пекер сообщил, что «Лоту Гули» задержали в Турции по подозрению в причастности к перестрелке, в результате которой погиб полицейский, депортировали, а затем он смог вернуться.

После освобождения из Азербайджана «Лоту Гули» поселился в Турции. Осенью 2018 года турецкая полиция задержала его и начала процедуру депортации. Однако суд постановил освободить его. Несколько недель спустя «Лоту Гули» был вновь арестован и некоторое время содержался в центре депортации мигрантов. Затем он был депортирован из Турции. Несмотря на это, через некоторое время он снова вернулся в Турцию.