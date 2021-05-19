Руководство ПО «Азеригаз» провело прием граждан в онлайн-режиме

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел онлайн-прием граждан, установив прямую видеосвязь с жителями Агдамского района, заместитель генерального директора по эксплуатации Джахид Гусейнов – с жителями Тертерского района, а заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров – с жителями Физулинского района. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе объединения.

В ходе онлайн-приемов были получены обращения о газификации домов, замене газовых линий, об индивидуальных проводках газа. В связи с решением поднятых вопросов генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Тертерского регионального управления эксплуатации газа.

Генеральный директор отметил на онлайн-встрече, что во многих городах и районах уже прокладываются распределительные газовые линии. Это благоприятный момент для газоснабжения вновь строящихся частных жилых домов. Р.Алиев заявил, что в большинстве случаев эти работы проводятся на основе обращений граждан.

Отметим также, что генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев сегодня также организовал очередное прямое вещание через социальную сеть Facebook. На поступившие от граждан обращения были даны ответы, а часть из них зарегистрирована для рассмотрения.