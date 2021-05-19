Фикрет Мамедов выступил на форуме, который проходит под патронажем Путина

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста Азербайджана, в форуме, проходящем в формате видеоконференции, принимают участие 400 спикеров, в том числе российские и зарубежные официальные лица, руководители органов юстиции, судов, прокуратуры и других ведомств, известные ученые и эксперты по различным областям права, а также представители международных организаций и ведущих юридических фирм.

С 18 по 22 мая проходит ставший уже традиционным Петербургский международный юридический форум, организуемый Минюстом России под патронажем президента Российской Федерации.

В рамках мероприятия прошла специальная сессия министров юстиции на тему «Цифровой облик юстиции в новую эпоху». Открыл сессию министр юстиции России Константин Чуйченко. Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов выступил на заседании, которое транслировалось онлайн в интернете, и поделился положительным опытом нашей страны в этой сфере.

Отметив, что развитие ИКТ в Азербайджане является одним из основных приоритетов социально-экономического развития до 2030 года, министр подчеркнул, что применение цифровых технологий переводит отношения государственно-частного партнерства на абсолютно новый уровень, предотвращает коррупцию, облегчает жизнь людям. Он отметил, что цифровизация стала более широко использоваться в сфере юстиции и в судебной системе, а глобальная пандемия еще более актуализировала и ускорила этот процесс.

Было подчеркнуто, что в рамках осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева реформы судебной системы при содействии Всемирного банка была модернизирована судебная инфраструктура, созданы высокотехнологичные (hi-tech) суды, а также запущена информационная система «Электронный суд».

В результате электронный суд, охватывающий весь процесс с момента подачи иска до исполнения судебного решения, значительно расширяет доступ к правосудию, обеспечивает прозрачность и оперативность. Особо отмечалось, что коммерческие суды, полностью отказавшись от бумажной документации, перешли на электронное производство.

В то же время участники сессии были проинформированы о приложении «Мобильный суд», применении искусственного интеллекта в судебной деятельности и т.д. Также указывалось, что из-за пандемии в кратчайшие сроки был принят и имплементирован закон о судебных слушаниях в формате видеоконференции.

Министр рассказал о большом спектре электронных услуг, предоставляемых гражданам в сфере юстиции, включая нотариальные услуги, оказываемые с помощью видеосвязи, и внедрении мобильного нотариата, подчеркнув, что наши достижения в этой области вызывают международный интерес и многие зарубежные страны уже воспользовались нашим положительным опытом. В этом контексте была отмечена инновационная деятельность Службы «ASAN», которая уже превратилась в «экспортный» бренд Азербайджана.

В выступлении Ф.Мамедова подчеркивалось, что под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан освободил от 30-летней армянской оккупации свои территории, которые оказались полностью разрушенными. Сейчас на этих землях проводятся широкомасштабные восстановительные работы с созданием высокотехнологичных "умных городов" (smart city) и "умных сел" (smart village).

Петербургский международный юридический форум продолжает свою работу в формате дискуссионных сессий и круглых столов.