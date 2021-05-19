Ильхам Алиев: Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями дружественной Великобритании

Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной. Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

«Как вам известно, и ВР, и Азербайджан активно работают над возобновляемыми источниками энергии. Недавно наш министр проинформировал меня о том, что есть планы по инвестированию производства солнечной энергии на освобожденных от оккупации территориях. Особенно если учесть то, что мы объявили освобожденные от оккупации территории Карабаха «зеленой зоной» и «умным городом», это будет очень выгодным для нас. В то же время хочу отметить, что среди первых иностранных компаний, которые мы пригласили в качестве партнеров для работы с нами по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий, есть и британские компании, и этот процесс уже начался. Уже подготовлены генеральные планы городов, и мы находимся в очень активной фазе. Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной», - отметил президент Ильхам Алиев.