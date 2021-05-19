Взрыв на митинге в Пакистане: есть погибшие и раненые

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства провинции Лиакват Шахвани.

"Десять раненых были переведены в больницу окружного штаба города Чаман, остальные были доставлены в Кветту", - сообщил он изданию Dawn.

Шахвани добавил, что взрыв произошел во время митинга в честь солидарности с Палестиной, организованного отделением партии "Джамиат Улема-и-Ислам – Назарьяти".