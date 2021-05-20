Ильхам Алиев обратился к руководству Армении: «Азербайджан готов к мирному соглашению с Арменией»
«Я абсолютно уверен, что за короткое время достичь мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно. Главная проблема — это отсутствие политической воли со стороны Армении». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.
«Я неоднократно открыто говорил, что Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией, и конечно, если это соглашение будет подписано, то вопросы, связанные с безопасностью, неприменением силы, принятием реалий, связанных с текущей ситуацией, станут неотъемлемой частью этого мирного документа. Что нужно сделать? Считаю, что необходимо дождаться проведения парламентских выборов в Армении, и мы понимаем, что это чувствительный период в Армении.
Считаю, что если сегодня кто-то будет говорить в Армении о мирном договоре с Азербайджаном, это не придаст этому человеку популярности. Но все же руководители страны должны думать не о своей политической карьере, а о своем государстве. С этой точки зрения мы надеемся, что после выборов у нас будет больше ясности по этому вопросу. Мирный договор, безусловно, предполагает признание территориальной целостности обеих стран, и мы готовы это сделать. Мы готовы открыто признать территориальную целостность Армении, и, безусловно, Армения в свою очередь должна признать территориальную целостность Азербайджана в рамках своих международных границ. Как вы знаете, Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и в этом нет никаких сомнений. Нагорный Карабах в период оккупации и сейчас является частью Азербайджана, и так будет всегда. Поэтому они должны отказаться от всех усилий о статусе Нагорного Карабаха. Это не тот вопрос, который является предметом обсуждения. По имеющимся у нас сейчас данным, на территории, находящейся под контролем российских миротворцев, проживают тридцать тысяч человек. Люди, которые там живут, являются нашими гражданами. Мы считаем их нашими гражданами, чьи мозги промыты армянской пропагандой. Если мирное соглашение будет достигнуто, то, конечно, на втором этапе станет возможной свободная торговля между тремя южнокавказскими странами. Мы ожидаем положительного ответа со стороны Армении», - сказал президент Азербайджана.