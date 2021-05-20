Ильхам Алиев обратился к руководству Армении: «Азербайджан готов к мирному соглашению с Арменией»

«Я абсолютно уверен, что за короткое время достичь мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно. Главная проблема — это отсутствие политической воли со стороны Армении». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

«Я неоднократно открыто говорил, что Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией, и конечно, если это соглашение будет подписано, то вопросы, связанные с безопасностью, неприменением силы, принятием реалий, связанных с текущей ситуацией, станут неотъемлемой частью этого мирного документа. Что нужно сделать? Считаю, что необходимо дождаться проведения парламентских выборов в Армении, и мы понимаем, что это чувствительный период в Армении.