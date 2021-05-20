В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальник Главного управления организации работы таможенных пунктов Шахин Алескеров, начальник Западного территориального Главного таможенного управления Рауф Рзаев и представители других соответствующих структур комитета, заместитель начальника Службы доходов Грузии Владимир Хундадзе, руководитель таможенного департамента Зураб Сичинава и другие уполномоченные лица.

На таможенно-пограничном пропускном пункте “Красный мост” на границе с Грузией состоялась встреча делегаций таможенных служб Азербайджана и Грузии.

На встрече были обсуждены вопросы строительства на азербайджано-грузинской границе таможенно-пограничного пункта пропуска “Шелковый путь-Абрешумис Гза”, железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс и сотрудничества в правоохранительной сфере.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов отметил, что между Азербайджаном и Грузией налажены плодотворные отношения сотрудничества во всех сферах, реализуются совместные проекты регионального и международного значения, таможенные органы обеих стран также вносят вклад в эту сферу.

Было отмечено, что новый таможенный пост, который будет построен на границе двух стран, станет способствовать ускорению таможенных операций, предотвращению потерь времени и средств, эффективному использованию ресурсов, усилению взаимного сотрудничества. Заместитель председателя комитета подчеркнул, что объемы грузоперевозок через транспортный коридор, проходящий через Азербайджан и Грузию, будут увеличиваться, поэтому необходимо ускорить работу для начала работы нового таможенно-пропускного пункта.

Заместитель начальника Службы доходов Грузии Владимир Хундадзе с удовлетворением рассказал о стратегическом партнерстве между двумя странами во всех сферах, а также выразил уверенность в том, что новый таможенно-пограничный пропускной пункт создаст условия для развития международной торговли, удобного и быстрого осуществления грузоперевозок и увеличит усилия сторон для реализации проекта в кратчайшие сроки.

Затем делегации парафировали окончательный текст соглашения между правительством Азербайджана и правительством Грузии о пунктах пропуска на государственной границе двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы организации обмена информацией в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, и стороны подчеркнули важность усиления сотрудничества в этом направлении.

В то же время были обсуждены вопросы развития сотрудничества в правоохранительной сфере, усиления обмена опытом и информацией. Состоялся обмен мнениями по глобальной программе по контролю за контейнерными перевозками, совместно реализуемой Управлением ООН по наркотикам и преступности и ВТО, и по системе таргетирования грузов ВТО.