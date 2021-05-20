Шуша станет госзаповедником

В рамках административных границ культурной столицы Азербайджана - города Шуша будет создан Государственный заповедник город Шуша.

Как сообщает haqqin.az, это нашло отражение в законопроекте «О культурной столице Азербайджана - городе Шуша».

Государственный заповедник "Город Шуша" будет управляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, определит границы зоны охраны на территориях, прилегающих к административным границам города Шуша и имеющих с ним природно-ландшафтную, социальную, историческую, культурную или хозяйственную связь или имеющих значение для охраны, защиты или развития Государственного заповедника "Город Шуша".