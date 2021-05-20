Азербайджан может завоевать 7 медалей на чемпионате Европы по каратэ

На чемпионате Европы по каратэ, проходящем в хорватском городе Пореч, у Азербайджана есть шанс завоевать семь медалей.

За золото поборются Ирина Зарецкая (68 кг), Рафаэль Агаев (75 кг) и Пянах Абдуллаев (84 кг), за бронзу – Илаха Гасымова (55 кг), Роман Гейдаров (ката), Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и мужская сборная Азербайджана (командное кумитэ).

Живая легенда мирового каратэ Рафаэль Агаев на пути к финалу победил соперников с Кипра, Черногории, Австрии и Германии. В субботнем финале его ждет встреча с украинцем Станиславом Хоруной, которому он уступил в памятном финальном поединке Европейских игр-2019 в Минске.

Ирина Зарецкая одолела киприотку, француженку, австриячку и датчанку. В финале наша представительница встретится с каратисткой из Греции Василики Панециду.

Пянах Абдуллаев в финале сразится с Угуром Акташем из Турции. До этого он взял верх над соперниками из Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании и Италии.

Илаха Гасымова, победив каратисток из Эстонии, Сербии и Болгарии, в полуфинале уступила представительнице Германии. В бою за бронзу Илахе будет противостоять Ирина Шарыхина из Беларуси.

Наш супертяжеловес Асиман Гурбанлы оспорит 3-е место в поединке с Эролиндом Нишевчи из Косово. Он прошел соперников из Дании, Франции и Нидерландов, но в полуфинале оказался слабее каратиста из Сербии.

Роман Гейдаров после трех раундов соревнований ката получил право оспорить бронзу в противостоянии с итальянцем Маттио Бусато.

Ну а в воскресенье, в последний день чемпионата Европы, мужская сборная Азербайджана в командном кумитэ постарается завоевать бронзовые медали, одолев Испанию. Наша команда победила сборные Дании, Турции и Греции, однако в полуфинале проиграла Черногории.