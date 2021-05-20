Чемпионка мира и Европы из Азербайджана вновь попалась на допинге

Допинг-тест был сдан в ходе апрельского чемпионата Европы в Москве, где Костова (59 кг) завоевала золото. Согласно информации, полученной из Международного агентства по тестированию (ITA), в ее крови нашли анаболический стероид станозолол.

Костова уже оповещена о положительном допинг-тесте и временно отстранена от соревнований. Она имеет право запросить допинг-пробу «B».

Для натурализованной болгарки, выступающей за Азербайджан с 2011 года, это может быть уже вторая дисквалификация. В 2016 году Боянка была отстранена на два года после перепроверки допинг-пробы, взятой на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В крови чемпионки мира тогда обнаружили запрещенные вещества туринабол и станозолол. Ее дисквалификация завершилась в 2018 году. На этот раз Костовой светит длительное отстранение от спорта, что фактически может означать завершение карьеры.

Помимо этого года, Боянка Костова становилась сильнейшей в Европе в 2012, 2015 и 2016-м годах. В 2015 году Боянка также выиграла чемпионат мира в Хьюстоне, и была нашей главной надеждой в тяжелой атлетике на Олимпиаде-2016 в Рио. Однако грянул допинговый скандал, и сборная Азербайджана была лишена права выступать на Играх. Вдобавок и саму Костову ждала дисквалификация, о которой упомянуто выше.

На предстоящей Олимпиаде в Токио мы вновь могли рассчитывать на медаль от Боянки, но все идет к тому, что ей и на этот раз не удастся выступить на Играх.