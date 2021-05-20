Депутат Фазиль Мустафа: «Надо сократить количество чиновников и объединить районы»

После блестящей победы в Карабахской войне предпринимаются шаги, связанные с рядом необходимых инфраструктурных проектов. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал заместитель председателя парламентского комитета по культуре Фазиль Мустафа.

По словам депутата, главное - предпринимать шаги по изменению инфраструктуры: «Мы должны начать это сейчас. Нам нужно объединить ряд районов. Наряду с Карабахом на это должны пойти и другие районы. В первую очередь, нужно начать с Баку. Количество чиновников должно быть сокращено. Полномочия муниципалитетов в районах должны быть расширены».

Кроме того, депутат отметил и такой факт: по дороге в Шемаху есть Мемориал турецким воинам: «Однако после ремонта дороги там не осталось места для парковки машин. Нужно решить этот вопрос».