Производственное объединение «Азеригаз» продолжает в 2021 году широкомасштабные работы по улучшению газоснабжения потребителей в населенных пунктах республики, проводится реконструкции газопроводов и оборудования, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.

Завершены работы по газификации сел Джанган и Бешталы Сальянского района. Для газификации 80 индивидуальных жилых домов в селе Джанган проложены газопроводы по стальным трубам различного диаметра длиной 6 263 метра и полиэтиленовым трубам длиной 253 метра. Для газификации 178 частных жилых домов, расположенных в селе Бешталы, были использованы стальные трубы различного диаметра длиной 14 080 метров и полиэтиленовые - 1 885 метров.

В селе Пирабба Нефтчалинского района завершены работы по газификации 95 индивидуальных жилых домов. Для обеспечения села голубым топливом были использованы стальные трубы различных диаметров длиной 9669 метров. Отметим, что счетчики и индивидуальные регуляторы устанавливаются в каждом частном жилом доме.