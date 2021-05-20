Джейхун Байрамов напомнил о пропавших без вести 4 тысячах азербайджанцев

Баку призывает международную общественность, включая Совет Европы, убедить Армению отказаться от реваншистской деятельности и ненависти против Азербайджана, воспользоваться уникальной возможностью для мира, регионального сотрудничества и развития. Как сообщили в МИД Азербайджана, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая сегодня на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы.

Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в этом году отмечается 30-летие восстановления независимости Азербайджана и первый год без вооруженного конфликта за 30 лет независимости.

Было отмечено, что Трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, положило конец 30-летнему вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном. До сведения участников заседания было доведено, что этот документ создал необходимые условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ двух стран.

В то же время министр Байрамов с сожалением отметил, что все еще наблюдаются нарушения Арменией обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября, и международного гуманитарного права в целом. В этой связи было сказано, что отказ Армении предоставить карты минных полей, находящихся на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает серьезную обеспокоенность.

Министр напомнил, что Армения все еще не обнародовала данные по около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны: «Армения также продолжает отказываться предоставлять информацию о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии против Азербайджана в 1991-1994 годах».

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Германию с успешным завершением председательства в Комитете министров Совета Европы и выразил полную поддержку со стороны Азербайджана будущему председательству Венгрии.