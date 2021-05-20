Минтруда привлекает людей в программу самозанятости

Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-апреле текущего года охватило активными мерами занятости до 42,4 тысяч безработных и ищущих работу, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Из них 38 217 человек обеспечены подходящими работами. В программу самозанятости, позволяющую безработным и ищущим работу лицам заниматься малым бизнесом, вовлечены 4 158 человек.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, соблюдения специальных требований по организации учебного и учебно-воспитательного процесса, в 2021 году также начаты работы по организации профессиональной подготовки. 18 безработных и ищущих работу были привлечены на подготовительные курсы по профессии портного.