В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 769 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в пятницу, 21 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 331 883 случая заражения коронавирусом, из этого числа 319 271 человек благополучно прошел лечение, 4 839 пациентов клиник скончались. Лечение 7 773 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 435 192 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 009 - за минувшие сутки.