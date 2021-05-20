У мечети Аль-Акса произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Все это происходит на фоне начала режима перемирия между Израилем и ХАМАС, передает Русская служба BBC.

По заявлениям израильской полиции, после пятничной молитвы палестинцы стали закидывать силовиков камнями. В ответ те применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть задержанные.