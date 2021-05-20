У Аль-Аксы снова столкновения израильской полиции с палестинцами после перемирия между Израилем и ХАМАС
У мечети Аль-Акса произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Все это происходит на фоне начала режима перемирия между Израилем и ХАМАС, передает Русская служба BBC.
По заявлениям израильской полиции, после пятничной молитвы палестинцы стали закидывать силовиков камнями. В ответ те применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть задержанные.
Газета The Times of Israel пишет, что в районе Храмовой горы в Иерусалиме, где расположена мечеть Аль-Акса, после полуденной молитвы собрались сотни молодых людей, которые начали закидывать израильских полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Reuters сообщает, что правоохранители используют светошумовые гранаты.
В результате столкновений, как заявили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, пострадали не менее 20 палестинцев.
Столкновения начались меньше чем через сутки после объявления о перемирии между Израилем и ХАМАС. 20 мая противоборствующие стороны заключили соглашение, которое начало действовать сегодня ночью. Оно прекратило 11-дневный вооруженный конфликт в секторе Газа, жертвами которого стали почти 300 палестинцев и 12 израильтян.