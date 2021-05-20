Бедным странам пообещали миллиарды доз COVID-вакцин

Так, Евросоюз намерен развивать производство вакцин от коронавируса в Африке, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инвестиции достигнут 1 млрд евро.

Развитые страны выделят миллиарды долларов и миллионы доз вакцин бедным и развивающимся государствам на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом стало известно в ходе Глобального саммита по здравоохранению в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС в пятницу, 21 мая.

"Африканские страны сейчас вынуждены импортировать вакцины, мы намерены развивать национальные центры производства в разных странах, где будут работать европейские специалисты. Это предполагает инвестиции в размере 1 млрд евро", – сказала фон дер Ляйен, добавив, что ЕС передаст по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года.

Фон дер Ляйен также резюмировала, что "индустриальные партнеры ЕС обещали передать 1,3 млрд доз странам с низким доходом бесплатно и по сниженной цене странам со средними доходами до конца года". Такой же объем предусмотрен в 2022 году. Глава Еврокомиссии уточнила, что распределение вакцин будет осуществляться через механизм COVAX.

В свою очередь правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам еще $3 млрд помощи для борьбы с пандемией и восстановления экономического роста. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Также стало известно, что американская фармкомпания Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене странам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Об этом объявил председатель правления и главный управляющий Альберт Бурла. Он уточнил, что 1 млрд доз будет распределен до конца этого года.

Выступая на видеоконференции, Билл Гейтс, основатель благотворительного фонда своего имени, отметил, что на настоящий момент 80% из первого млрд доступных доз были распределены между людьми из богатых стран. Тогда как в бедные страны попали едва чуть более 1%.