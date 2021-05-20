Ценам на золото пообещали рост

Цены на золото в будущем вырастут. По мнению финансовых аналитиков компании Refinitiv, сейчас у драгоценного металла есть потенциал на фоне роста инфляции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на CNBC.

В августе прошлого года цена золота подскочила до рекордных 2 063 доллара за тройскую унцию, сейчас драгоценный металл стоит 1 877 долларов. Однако, как сказал глобальный стратег инвестиционного банка TD Securities Ричард Келли, сейчас золото относительно дешево, но у него определенно есть потенциал.