Ценам на золото пообещали рост
Цены на золото в будущем вырастут. По мнению финансовых аналитиков компании Refinitiv, сейчас у драгоценного металла есть потенциал на фоне роста инфляции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на CNBC.
В августе прошлого года цена золота подскочила до рекордных 2 063 доллара за тройскую унцию, сейчас драгоценный металл стоит 1 877 долларов. Однако, как сказал глобальный стратег инвестиционного банка TD Securities Ричард Келли, сейчас золото относительно дешево, но у него определенно есть потенциал.
В первые несколько месяцев 2021 года золото находилось под давлением. Это произошло на фоне резкого скачка доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры начали делать ставку на то, что инфляция заставит Федеральную резервную систему (ФРС) повысить процентные ставки и смягчить свою денежно-кредитную политику.
Золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, но любые попытки центральных банков обуздать инфляцию обычно плохо сказываются на драгоценном металле.
Кроме того, указал Келли, золото обычно оценивается в долларах, так что любое падение американской валюты может привести к росту цен на металл.