Скончался заслуженный артист Азербайджана

Горхмаз Гурбанов родился 18 июля 1940 года в Баку. Выпускник Бакинской хореографического училища (ныне Бакинская академия хореографии). С 1958 года выступал в соcтаве Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца (с 1984 года носит имя выдающегося композитора Фикрета Амирова), был ведущим танцором и хореографом, балетмейстером и художественным руководителем коллектива, который с большим успехом гастролировал во многих странах мира, пропагандируя азербайджанское танцевальное искусство.

На протяжении более 50-летней творческой деятельности работал с коллективами Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". Вместе с легендарным Алибабой Абдуллаевым ставил такие номера, как Yallı-Zorxana, Bulaq başında, Şəki, Çobanlar, Bənövşə, Ceyran, Qarabağ maralı, Nazeləmə, Lənkəran, Azərbaycan, Qələbə, Xalqlar dostluğu, Bayram, Neftçilər и т.д.