Мехрибан Алиева о Таире Салахове: Светлый, искренний, необычайно талантливый и душевно щедрый человек

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с кончиной народного художника Таира Салахова.

В публикации говорится: «Таир Салахов был светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком. Многогранный талант, неиссякаемая энергия, бесконечная преданность своему призванию снискали ему большую, непреходящую любовь ценителей изобразительного искусства во всем мире. Светлая память о Таире Салахове навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и многочисленных почитателей его уникального дарования».