Фархад Мамедов, отдел информации 19:56

Между российским бизнесменом-меценатом азербайджанского происхождения, экс-сенатором России Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной Ахмедовой вновь разгорелась судебная тяжба международного масштаба за яхту «Луна». Как сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на The Daily Mail, экс-супруга российского миллиардера Татьяна Ахмедова наняла ветеранов особой лодочной службы (SBS) для штурма и захвата супер-яхты бывшего мужа «Луна» стоимостью £225 млн. Особая лодочная служба (Special Boat Service - SBS) — подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании. Уточнялось, что специальная группа по возврату активов получила указание от Татьяны Ахмедовой захватить 115-метровую яхту Фархада Ахмедова после серии судебных исков.

Яхта, стоимость которой в свое время превышала полмиллиарда долларов, является предметом спора после расторжения брака между Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой, а юридическая компания Burford Capital, представляющая интересы Татьяны Ахмедовой, много лет работает над тем, чтобы конфисковать яхту. Сейчас суд Маршалловых островов, где зарегистрирована яхта, официально присудила Татьяне Ахмедовой право владения яхтой, и именно на основании этого решения бывшие бойцы британского спецназа готовятся напасть на яхту. «В центре самой крупной денежной войны, с которой столкнулись лондонские суды, рассматривавшие дело о разводе, сейчас стоит роскошная 115-метровая яхта «Луна», пришвартованная у пыльных берегов Дубая. «Луна» - самый крупный и дорогой актив, принадлежащий компаниям, связанным с нефтегазовым магнатом Фархадом Ахмедовым. Он купил яхту у своего коллеги Романа Абрамовича. Сейчас яхта - главная цель бывшей жены Фархада Татьяны Ахмедовой. Захват контроля над яхтой стоимостью 353 миллиона долларов имеет большое значение для обеспечения решения Лондонского суда о выплате ей 450 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за развод», - пишет Bloomberg. Издание отмечает, что для Татьяны эта работа будет нелегкой. Женщина начала исковые процессы в судах многих стран, от Дубая до Лихтенштейна и Маршалловых островов, поскольку переговоры между ней и ее бывшим мужем не дали никаких результатов. «Это также указывает на то, что началась погоня за деньгами, потому что, если приговор Лондонского суда был направлен против кого-то, кто осуществлял перемещение своих активов по всему миру и был полностью настроен не исполнять этот приговор, то этот приговор даже не будет стоить его бумаги, на которой он напечатан», - отмечает издание.

Затем Bloomberg представил позицию самого Фархада Ахмедова. «Фархад Ахмедов говорит, что он сделает все возможное, чтобы не позволить бывшей жене захватить его богатство», - говорится в статье издания. Издание напоминает, что последнее решение суда в Лондоне по этому спору о компенсации было вынесено в прошлом месяце против 27-летнего сына Фархада Ахмедова Теймура. В качестве истца выступала его мать Татьяна Ахмедова. Она утверждала, что Теймур помогал отцу скрывать активы и был в сговоре с ним. 100 миллионов долларов, которые по приговору Лондонского суда Теймур Ахмедов должен был выплатить матери, заплатил Фархад Ахмедов. «Компания Berford начала удивительно дорогое приключение в мировых судах, чтобы наложить арест на мои и наши семейные активы», - сказал Фархад Ахмедов в связи с этим приговором. Издание пишет, что именно на деньги Burford Capital Татьяна подала в суд на своего сына Теймура в Лондоне, пытаясь отобрать у него британские активы, в том числе роскошную квартиру с видом на Гайд-парк. На данный момент самый большой приз – яхта «Луна» - остается в руках Фархада Ахмедова, и Татьяна не теряет надежды заполучить его.

«Фархад заявил, что этот приговор не заслуживает уважения и ничего не меняет. А его сын занял более мягкую позицию, сказав, что никогда не хотел занимать чью-то сторону среди родителей. Сын бизнесмена говорит, что у него нет средств для проведения судебных разбирательств с матерью в Великобритании», - говорится далее в статье. Как напоминает Bloomberg, Лондонский суд в 2016 году вынес решение о выплате 41 процента состояния Фархада Ахмедова его бывшей жене в качестве компенсации за развод. Фархад Ахмедов назвал это решение незаконным и переехал в Россию. «Я лучше сожгу эти деньги, чем отдам их ей», - написал в марте этого года бизнесмен в сообщении своему сыну в мессенджере WhatsApp. В статье говорится, что с самого начала Фархад Ахмедов заявил, что его бывшая жена не действовала добросовестно и стала пленницей юридической компании Burford Capital Ltd, которая спонсировала ее судебные разбирательства. Бизнесмен сказал, что эта компания является основным лицом, принимающим решения, и подает иски в суды стран мира. Сообщается, что в начале этого года стороны обсудили мирное соглашение. Источники, знакомые с вопросом, сказали, что Фархад Ахмедов согласился отдать Татьяне 100 миллионов долларов, а компании Burford Capital - 30 миллионов. Но сделка не состоялась, и Татьяна снова отправилась на «охоту». Но эта «охота» столкнулась с серьезными препятствиями, так как активы Ахмедова часто меняют собственника и переходят из одной юрисдикции в другую. А Татьяна всеми силами пытается заставить другие суды признать решение Лондонского суда. Теперь она добилась вынесения решения в свою пользу в суде Маршалловых островов, небольшого островного государства в Тихом океане. Так как яхта «Луна» плавает под флагом этого государства. Представитель Фархада Ахмедова отверг этот вердикт, заявив, что нет никаких действительных морских или правовых норм, позволяющих изменить владельца судна.