Меценат Фархад Ахмедов заявил, что скорее сожжет полмиллиарда долларов, чем отдаст Татьяне громкий скандал продолжается

Фархад Мамедов, отдел информации

Между российским бизнесменом-меценатом азербайджанского происхождения, экс-сенатором России Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной Ахмедовой вновь разгорелась судебная тяжба международного масштаба за яхту «Луна». Как сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на The Daily Mail, экс-супруга российского миллиардера Татьяна Ахмедова наняла ветеранов особой лодочной службы (SBS) для штурма и захвата супер-яхты бывшего мужа «Луна» стоимостью £225 млн.

Особая лодочная служба (Special Boat Service - SBS) — подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании.

Уточнялось, что специальная группа по возврату активов получила указание от Татьяны Ахмедовой захватить 115-метровую яхту Фархада Ахмедова после серии судебных исков.

Британские пираты и аферисты запустили вперед Татьяну

Яхта, стоимость которой в свое время превышала полмиллиарда долларов, является предметом спора после расторжения брака между Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой, а юридическая компания Burford Capital, представляющая интересы Татьяны Ахмедовой, много лет работает над тем, чтобы конфисковать яхту. Сейчас суд Маршалловых островов, где зарегистрирована яхта, официально присудила Татьяне Ахмедовой право владения яхтой, и именно на основании этого решения бывшие бойцы британского спецназа готовятся напасть на яхту.

«В центре самой крупной денежной войны, с которой столкнулись лондонские суды, рассматривавшие дело о разводе, сейчас стоит роскошная 115-метровая яхта «Луна», пришвартованная у пыльных берегов Дубая. «Луна» - самый крупный и дорогой актив, принадлежащий компаниям, связанным с нефтегазовым магнатом Фархадом Ахмедовым. Он купил яхту у своего коллеги Романа Абрамовича. Сейчас яхта - главная цель бывшей жены Фархада Татьяны Ахмедовой. Захват контроля над яхтой стоимостью 353 миллиона долларов имеет большое значение для обеспечения решения Лондонского суда о выплате ей 450 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за развод», - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что для Татьяны эта работа будет нелегкой. Женщина начала исковые процессы в судах многих стран, от Дубая до Лихтенштейна и Маршалловых островов, поскольку переговоры между ней и ее бывшим мужем не дали никаких результатов.

«Это также указывает на то, что началась погоня за деньгами, потому что, если приговор Лондонского суда был направлен против кого-то, кто осуществлял перемещение своих активов по всему миру и был полностью настроен не исполнять этот приговор, то этот приговор даже не будет стоить его бумаги, на которой он напечатан», - отмечает издание.

Идет охота на "Луну"

Затем Bloomberg представил позицию самого Фархада Ахмедова.

«Фархад Ахмедов говорит, что он сделает все возможное, чтобы не позволить бывшей жене захватить его богатство», - говорится в статье издания.

Издание напоминает, что последнее решение суда в Лондоне по этому спору о компенсации было вынесено в прошлом месяце против 27-летнего сына Фархада Ахмедова Теймура. В качестве истца выступала его мать Татьяна Ахмедова. Она утверждала, что Теймур помогал отцу скрывать активы и был в сговоре с ним.

100 миллионов долларов, которые по приговору Лондонского суда Теймур Ахмедов должен был выплатить матери, заплатил Фархад Ахмедов.

«Компания Berford начала удивительно дорогое приключение в мировых судах, чтобы наложить арест на мои и наши семейные активы», - сказал Фархад Ахмедов в связи с этим приговором.

Издание пишет, что именно на деньги Burford Capital Татьяна подала в суд на своего сына Теймура в Лондоне, пытаясь отобрать у него британские активы, в том числе роскошную квартиру с видом на Гайд-парк. На данный момент самый большой приз – яхта «Луна» - остается в руках Фархада Ахмедова, и Татьяна не теряет надежды заполучить его.

Старший сын четы Ахмедовых - Тимур Фархадович - жертва родной матери

«Фархад заявил, что этот приговор не заслуживает уважения и ничего не меняет. А его сын занял более мягкую позицию, сказав, что никогда не хотел занимать чью-то сторону среди родителей. Сын бизнесмена говорит, что у него нет средств для проведения судебных разбирательств с матерью в Великобритании», - говорится далее в статье.

Как напоминает Bloomberg, Лондонский суд в 2016 году вынес решение о выплате 41 процента состояния Фархада Ахмедова его бывшей жене в качестве компенсации за развод. Фархад Ахмедов назвал это решение незаконным и переехал в Россию.

«Я лучше сожгу эти деньги, чем отдам их ей», - написал в марте этого года бизнесмен в сообщении своему сыну в мессенджере WhatsApp.

В статье говорится, что с самого начала Фархад Ахмедов заявил, что его бывшая жена не действовала добросовестно и стала пленницей юридической компании Burford Capital Ltd, которая спонсировала ее судебные разбирательства. Бизнесмен сказал, что эта компания является основным лицом, принимающим решения, и подает иски в суды стран мира.

Сообщается, что в начале этого года стороны обсудили мирное соглашение. Источники, знакомые с вопросом, сказали, что Фархад Ахмедов согласился отдать Татьяне 100 миллионов долларов, а компании Burford Capital - 30 миллионов. Но сделка не состоялась, и Татьяна снова отправилась на «охоту». Но эта «охота» столкнулась с серьезными препятствиями, так как активы Ахмедова часто меняют собственника и переходят из одной юрисдикции в другую. А Татьяна всеми силами пытается заставить другие суды признать решение Лондонского суда.

Теперь она добилась вынесения решения в свою пользу в суде Маршалловых островов, небольшого островного государства в Тихом океане. Так как яхта «Луна» плавает под флагом этого государства. Представитель Фархада Ахмедова отверг этот вердикт, заявив, что нет никаких действительных морских или правовых норм, позволяющих изменить владельца судна.

Фархад Ахмедов бьется из последних сил

А яхта «Луна» остается в порту Дубая и постепенно обесценивается. По оценке другого брокера, ее стоимость упала до $ 110 млн.

«Несмотря на то, что Татьяна договорилась с бывшими спецназовцами о захвате судна, а британские таблоиды радостно растиражировали заголовки о том, что спецназ готовится напасть на яхту, на самом деле Татьяна нуждается в помощи и местного суда Объединенных Арабских Эмиратов в этом вопросе», - пишет издание.

А действия британской особой лодочной службы SBS по захвату яхты Фархад Ахмедов сравнил с коварством морских пиратов и дворовых хулиганов.

В свою очередь американский адвокат Татьяны Ахмедовой Джеймс Пауэр уверяет, что истинными владельцами яхты является их сторона, и суд Дубая должен это признать. Сообщается, что Пауэр является одним из многочисленных адвокатов, финансируемых Burford Capital. По договоренности компания финансирует «охоту» на активы Фархада Ахмедова, и взамен ей должно достаться 30 процентов стоимости любого изъятого актива. В прошлом году Burford Capital потратил 18 миллионов фунтов стерлингов на судебное разбирательство по этому делу.