Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи объявил список футболистов, приглашенных в национальную команду на товарищеские матчи с Турцией (27 мая, Аланья), Беларусью (2 июня, Минск) и Молдовой (6 июня, Кишинев).

В состав вошли 29 игроков:

вратари - Эмиль Балаев («Карабах»), Айдын Байрамов, Мехти Джаннатов (оба – «Сумгаит»);

защитники - Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все – «Карабах»), Антон Кривоцук («Нефтчи»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – «Кешля»), Тамкин Халилзаде («Сабах»), Ходжат Хагверди, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгаит»), Сертан Ташкын («Зиря»);

полузащитники - Исмаил Ибрагимли, Гара Гараев, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Мурад Хачаев, Рагим Садыхов, Вугар Мустафаев (все – «Сумгаит»), Анатолий Нуриев («Минай», Украина), Алексей Исаев («Сабах»), Эмин Махмудов, («Нефтчи»), Эльвин Джамалов («Зиря»);

нападающие – Намик Алескеров («Нефтчи»), Али Гурбани («Сумгаит»), Рамиль Шейдаев («Сабах»), Рустам Ахмедзаде («Минай», Украина).

Как видим, в списке нападающих нет второго лучшего бомбардира минувшего чемпионата Азербайджана Махира Эмрели, который покидает «Карабах» и, судя по всему, подпишет контракт с польской «Легией». Он получил травму в последнем матче с «Нефтчи» и выбыл примерно на две недели. Теперь Эмрели может полностью сосредоточиться на вопросе подписания контракта с варшавским клубом.