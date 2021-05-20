Нетаньяху поблагодарил президента Египта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за его усилия по заключению перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь израильского премьера по работе с прессой на арабском языке Офир Гендельман.

"Спасибо вам, господин президент ас-Сиси, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе", - приводятся в сообщении слова Нетаньяху, передает ТАСС.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы. Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами.