Японские пенсионеры стали богаче из-за ошибки властей США
Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японцев стимулирующие чеки на 1,4 тысячи долларов (почти 103 тысячи рублей). Об этом сообщила Financial Times.
В некоторых отделениях в Токио выстроились очереди, так как сотрудникам банков пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.
Выплаты получили японцы, которые ранее жили в США, но давно покинули страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.
По данным Nikkei Asia, чеки получили те японцы, которые жили в Штатах до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого работавшие в США граждане Японии обязаны были платить социальные взносы в стране.
В Налоговой службе США признали ошибку и призвали иностранцев аннулировать и вернуть чеки. Однако не уточняется, что делать тем, кто уже получил выплаты.