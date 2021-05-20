Индия столкнулась с «чёрной плесенью»: ищет лекарства

Посол уточнил, что проблема "черной плесени", или грибкового заболевания мукормикоз, о вспышке которого заявлял Минздрав Индии, возникла из-за осложнений в связи с методами лечения COVID-19.

Индия находится в поиске лекарств, которые помогли бы справиться с проблемой "черной плесени", сообщил журналистам в пятницу посол страны в РФ Бала Венкатеш Варма, передает Интерфакс.

В настоящий момент Индия занимается поиском лекарств. "Мы также связались с российскими властями, чтобы узнать, смогут ли они предоставить какие-либо медикаменты для этой цели. Но мы также пытаемся найти способ изменить схему лечения (коронавируса) таким образом, чтобы проблема "черной плесени" не возникала", - сказал Варма.

Мукормикоз диагностируют у пациентов с COVID-19, которые находились в отделении интенсивной терапии, долгое время принимали стероиды, страдают диабетом.

Об учащении случае мукормикоза в Индии сообщалось в начале мая. Это инфекция, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровые.