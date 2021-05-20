Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян ошибся в отчестве президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это произошло на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Московский комсомолец» пишет, что президент Казахстана во время мероприятия поприветствовал Пашиняна и передал ему слово. «Слово предоставляется исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Воваевичу Пашиняну. Прошу вас, Никол Воваевич», — сказал он.

«Спасибо, Касым-Жомарт Токаевич», – сказал Пашинян, принимая слово.

Президент Казахстана вида не подал, но по глазам было понятно, что ошибку он заметил.

Настоящее отчество казахстанского лидера Кемелевич.