Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи со смертью Таира Салахова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Таира Теймур оглу Салахова, передает АзерТАдж.

В некрологе говорится, что азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 21 мая на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, народный художник СССР и Азербайджанской Республики, вице-президент Российской академии художеств, Герой Социалистического труда Таир Теймур оглу Салахов.