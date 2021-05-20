Два сильных землетрясения в Китае: есть жертвы

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в провинции Юньнань на юге Китая. Очаг залегал на глубине примерно 10 км. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Второе землетрясение магнитудой 6,4 позже зафиксировали в том же регионе. Очаг залегал на глубине примерно 8 км. Эпицентр находился на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе.

Сейсмологическое управление региона сообщило, что по меньшей мере два человека погибли и еще девять получили травмы в результате серии подземных толчков. Данные о числе пострадавших уточняются.