Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции, заместителем председателя Комиссии по конституционному праву, законодательству, общим избирательным правам и общим правилам государственного управления во французском парламенте, членом Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, министр Джейхун Байрамов, приветствуя члена Сената Франции, высоко оценил ее вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув важность предотвращения совместными усилиями возможных препятствий для развития двусторонних отношений, министр особо отметил большое значение взаимных визитов.

Натали Гуле, в свою очередь, сказала, что визит имеет важное значение с точки зрения получения информации о ситуации в регионе. Она высоко оценила обсуждения на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенные в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, и обмен мнениями с президентом Ильхамом Алиевым в рамках этого мероприятия.

Стороны обсудили деятельность по разминированию на освобожденных территориях и перспективы регионального сотрудничества.

Коснувшись вопроса по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе, министр сказал, что это меры по усилению охраны границы, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, и отметил важность разрешения разногласий в связи с этим путем переговоров между сторонами.