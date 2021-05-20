Ильхам Алиев: «Политика США и России в отношении Азербайджана стабильна и прогнозируема»

«Россия и США как сопредседатели Минской группы на протяжении почти 30 лет были частью активного переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, эти переговоры не дали никаких результатов». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

По словам Ильхама Алиева, до пандемии в Баку регулярно встречались высокопоставленные военные чиновники России и США, начальники штабов армий обеих стран: «Выбор Баку, в первую очередь, является действительно хорошим показателем независимой внешней политики Азербайджана, а также проявлением высокого уровня уважения и доверия к нашей стране. Мы считаем это основным фактором в выборе Азербайджана в качестве места проведения встреч».

Глава государства отметил, что отношения Азербайджана с США менее многогранны, чем с Россией: «И это понятно, потому что у нас с Россией давние исторические связи, и мы соседи. Поэтому наши отношения с Россией многогранны, охватывают практически все сферы. Основными направлениями нашего сотрудничества с США являются борьба с терроризмом, миротворческие операции в Ираке и Афганистане, энергетическая безопасность и некоторые другие сферы. Политика обеих стран в отношении Азербайджана, а также наша политика в отношении этих стран всегда была стабильной и прогнозируемой».

Президент отметил, что у нас стратегически важные отношения с обеими странами: «Безусловно, повестки разные, но очень открытые, очень ясные, и ничего неожиданного не происходит. Потому что мы всегда говорим то, что имеем в виду, и мы всегда стоим за своими словами. Я думаю, что именно это является одной из причин, по которой нам удалось установить хорошие отношения со многими странами, и единственными странами среди них, которые не имеют хороших отношений друг с другом, являются Россия и США. Я думаю, что политика США и России в отношении Азербайджана будет оставаться стабильной, и мои последние контакты с высокопоставленными должностными лицами, президентом России, советником по национальной безопасности США, а также министром иностранных дел России показывают, что мы действительно хотим расширить наше сотрудничество, и обе стороны считают эти связи стратегически важными».

«После решения нагорно-карабахского конфликта, думаю, будет легче планировать будущее. Потому что этот конфликт в некотором смысле был препятствием для некоторых областей, в которых мы могли бы иметь очень активный формат сотрудничества, но по той или иной причине не могли. Таким образом, решение нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую обстановку, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать нашей стране большое значение», - сказал глава государства.