Чавушоглу и Блинкен обсудили последнюю ситуацию в Палестине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров, помимо двусторонних отношений, обсуждались заседание Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, объявление о прекращении огня в Газе и последующие события. Стороны обсудили гуманитарную помощь Афганистану и Сирии, а также события в Восточном Средиземноморье", - сказал источник агентства.