Белый дом: США продолжат оказывать военную помощь Израилю

Соединенные Штаты не собираются менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю из-за нынешнего витка конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас нет планов менять нашу помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Израилю", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

По ее словам, одновременно с этим Вашингтон намерен продолжать "дипломатическое взаимодействие с лидерами в регионе", в том числе с представителям Израиля, Палестины и Египта.

США получили твердые гарантии того, что нынешний виток кровопролития между израильтянами и палестинцами завершен, заявила Псаки. "У нас есть твердые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня. Разумеется, мы за этим будем очень внимательно следить в предстоящие дни", - сказала официальный представитель американского лидера.