Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не обошелся бы без Грузии

«Могу сказать, что в одиночку мы не смогли бы завершить эти важные проекты, и поэтому при их реализации наше сотрудничество с Грузией имело стратегическое значение». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, отвечая на вопрос экс-министра иностранных дел Грузии Эки Ткешелашвили.

Глава государства напомнил, что первым трубопроводом, проложенным из Азербайджана в годы независимости, был трубопровод Баку - Супса, который шел в Грузию.

«Этот трубопровод был сдан в эксплуатацию в конце 1990-х годов и позволил начать экспорт азербайджанской нефти на международные рынки. Трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан был проложен через 6-7 лет. Это был действительно этап в развитии. Это было олицетворение нашей совместной воли создать абсолютно новую ситуацию в Южно-Кавказском регионе», - сказал глава государства.

Президент отметил, что «энергетические и транспортные проекты способствовали трансформации Южного Кавказа, позволили двум странам региона - Грузии и Азербайджану - получить дополнительные финансовые ресурсы, повысить значение наших стран для международных партнеров. Впоследствии это позволило нам создать сильное партнерство для инвестирования транспортных проектов, проектов по соединению систем генерации электроэнергии. Основа того, что мы сегодня имеем на Южном Кавказе, была заложена нашими совместными усилиями».