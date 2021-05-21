А Иран будет помогать ХАМАС

Власти Ирана продолжат активно оказывать поддержку контролирующему сектор Газа движению ХАМАС. Об этом заявил в пятницу командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в ходе телефонного разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, передает ТАСС.

"Исламская Республика готова оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу и храброму движению ХАМАС. ...Иран не откажется от своей роли в этом вопросе", - приводит слова Салами палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Хания в свою очередь выразил "глубокую признательность Ирану за оказываемую палестинскому народу и ХАМАС помощь".

Радиостанция отмечает, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Ранее Хания, выступая по случаю установления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикальными группировками, поблагодарил иранские власти за финансовую поддержку и поставки оружия для ХАМАС.