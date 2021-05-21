Ильхам Алиев: «Мы не хотим брать кредиты у банков на реконструкцию Карабаха»

«Что касается проектов на освобожденных от оккупации территориях, на работы по реконструкции в этом году мы выделили из нашего бюджета 1,3 миллиарда долларов США, и, откровенно говоря, мы не хотим брать кредиты у банков». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

«Мы оцениваем возможности вложения инвестиций. Потому что на освобожденных от оккупации территориях есть большие возможности для вложения инвестиций. У нас большие планы по реконструкции. Поэтому мы были бы рады, если банки вместо прямой финансовой помощи, которая на самом деле Азербайджану не нужна, помогли иностранным и местным инвесторам в реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях», - сказал глава государства.