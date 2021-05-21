Леонид Швец, автор haqqin.az 00:19

В два часа ночи 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС, расположенном в секторе Газа. А уже днем на Храмовой горе в Иерусалиме, именно на том месте, откуда вспыхнул недавний ожесточенный конфликт, переросший в боевые действия, начались столкновения с полицией. Это красноречиво говорит о том, насколько надежными являются нынешние договоренности.

В этот раз с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат удалось разогнать сотни палестинцев, забрасывавших пограничную полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сообщают о двадцати раненных и девяти задержанных. То, что этот случай не останется единичным, всем очевидно. Хотя, конечно, нового запуска сотен ракет теперь ждать не скоро, накопленные запасы потрачены, инфраструктура, включая места хранения, разбита и требует долгого восстановления. В Газе прекращение огня празднуют как свою большую победу, с флагами и фейерверками. Причем никто не скрывает, что продолжение последует: «Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь», - с такими словами обратился к манифестантам заместитель главы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя. Израиль предупредил, что в случае возобновления атак обязательно ответит. За одиннадцать дней столкновений в сторону Израиля было выпущено больше 4 300 ракет. Израиль поразил около полутора тысяч целей, связанных с ХАМАС, разрушив около 100 километров тоннелей. Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов, были нанесены по более чем 570 местам запуска ракет. Уничтожены мастерские и центры разработки ракетного вооружения.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в секторе больше 230 убитых и более 1700 раненых, причем всех убитых тут относят к мирным жителям, а около ста из них – к женщинам и детям. Израиль же отчитался о ликвидации пяти командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и двадцати полевых командиров среднего уровня. Большинство убитых относят к боевикам, но не отрицают и гибель мирных жителей. С израильской стороны 12 погибших и около 120 раненых. Если бы не работа противоракетной системы «Железный купол», которая перехватила около 90% ракет, жертв было бы намного больше. Это не снимает вопросов к системе противоракетной обороны Израиля, которая при большой нагрузке оказалась далеко не так совершенна, как на это рассчитывали. Большую роль в заключении перемирия сыграли Египет и США: первый имеет больше влияния на палестинцев, вторые – на Израиль. Джо Байден шесть раз созванивался с Нетаньяху, для него важно показать, в том числе самому себе, что он обладает решающим голосом в сложных международных делах. Старика и уважили.