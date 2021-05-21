Ильхам Алиев: «Армения получит железнодорожное сообщение с двумя своими близкими друзьями - Россией и Ираном»

«Сегодня «азербайджанец» является самым страшным оскорблением в армянском политическом словаре. Когда они хотят оскорбить друг друга, то называют азербайджанцами. Это неприемлемо для лиц, желающих управлять страной. Тем не менее, что мы предложили. Мы предложили сотрудничество в транспортных вопросах, в частности в связи с вопросом открытия Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, отвечая на вопрос бывшего министра иностранных дел Италии Франко Фраттини.

«Одновременно Армения будет иметь железнодорожное сообщение с двумя своими близкими друзьями – Россией и Ираном. Такого железнодорожного сообщения не существует. Таким образом, мы предлагаем это, и могу вам сказать, что процесс идет. Процесс начался, это нелегко, но начался», - сказал глава азербайджанского государства.