В эти дни, когда проходит 6-я глобальная Неделя безопасности дорожного движения ООН, в Сабаильском районе, около учебных заведений № 189-190 было проведено просветительское мероприятие с участием транспортных волонтеров в рамках совместной деятельности ООН, БНА и ВОЗ. Транспортные волонтеры обучили участников движения правилам безопасности, а также призвали водителей быть более осторожными в рамках проводимой кампании «Улицы, полные жизни». Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Отметим, что в целях повышения безопасности пешеходов около данных учебных заведений:

- ограничение скорости снижено до 30 км/ч с установкой соответствующих дорожных знаков;

- для повышения доступности организованы пандусы, в целях безопасности установлены столбы безопасности и ограждения;

- обновлены существующие пешеходные переходы того же уровня, установлены ограничения скорости (трамплины);

- перед пешеходными переходами того же уровня, на асфальте написаны слова «Школа» и «Медленней», для обеспечения максимальной безопасности.

Помните, что пешеход - самый чувствительный и важный участник дорожного движения.