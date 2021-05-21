Главарь действующей в Нигерии террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP, бывшая «Боко Харам») Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен другой группировке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки.

Как сообщили изданию пять неназванных чиновников в Нигерии, главарь группировки покончил с собой во время столкновения с боевиками из другого формирования, чтобы его не взяли живым. Официального подтверждения от властей Нигерии пока не поступало, отмечает издание, также не было заявлений от самой террористической группировки. Согласно записям телефонных разговоров, попавших в распоряжение спецслужб Нигерии, гибель Шекау также обсуждали боевики.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что Шекау был ранен при столкновении с боевиками другой группировки на севере Нигерии. По данным источника, во время столкновений в результате огнестрельного ранения погиб сын Шекау.