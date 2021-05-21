Ильхам Алиев об отношениях с новой администрацией США

«Что касается ожиданий, связанных с новой администрацией (США - ред.), то это будет зависеть от ее повестки дня, связанной с нашим регионом. Наши первые контакты весьма позитивны. Это позволяет нам проводить определенный анализ, связанный с результатами. Однако думаю, что потребуется немного времени для того, чтобы администрация приступила к работе в полную силу. Все будет зависеть от того, какое место Южный Кавказ займет в списке приоритетов. Это станет ведущей силой наших отношений». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, отвечая на вопрос американского журналиста Фарида Закарие, который спросил, каковы ожидания от политики администрации Байдена, связанной с регионом и Азербайджаном.

«Вы понимаете, что касается связей между Азербайджаном и США, то ведущая роль принадлежит США, и все будет зависеть от повестки дня противоположной стороны. Мы же как стратегический партнер готовы к активной работе и расширению сотрудничества. Считаю, что США могут сыграть важную роль в регионе в области постконфликтного развития. Мы знаем, что в США проживает очень активная армянская диаспора, которая, к сожалению, сыграла разрушительную роль в отношении армянского государства. То, что оккупация длилась так долго, было связано с их радикальной позицией. Они считали, что это будет продолжаться вечно, но ошиблись. В настоящее время они, мобилизовав все усилия, пытаются преподнести Азербайджан как агрессора. В то время как мы лишь освободили свои территории. Это было нашим правом, для этого нам пришлось ждать почти 30 лет. Представьте себе, что с 1992 по 2020 год мы находились на стадии переговоров. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции, требующие вывода армянских войск, однако они остались на бумаге. Таким образом, уверен, что в ходе контактов с администрацией США мы станем свидетелями очередного прогресса», - отметил глава азербайджанского государства.