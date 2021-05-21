Ильхам Алиев: «Может, настало время для трёхстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения»

«Постконфликтное развитие является важной сферой. Вместе с тем, считаю, что важной сферой может стать испытание контактов на Южном Кавказе в целом. На сегодняшний день у Азербайджана есть связи с Грузией, у Армении также есть отношения с Грузией, однако между Азербайджаном и Арменией не было никаких контактов или сотрудничества. Может быть, настало время рассмотреть возможность трехстороннего сотрудничества. Мы готовы к этому». Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, отвечая на вопрос американского журналиста Фарида Закарии, передает АзерТАдж.

«Как я уже отметил, мы готовы работать над мирным соглашением с Арменией. США, пользуясь своим потенциалом, могут убедить Армению, что это единственный путь для того, чтобы идти вперед, и даже мысли о реванше будут крайне опасными для них. То есть есть много возможностей и ожиданий, однако мы ждем, когда администрация США полностью приступит к работе, и хотим получить месседж о том, как они намерены строить отношения с нами», - заявил глава азербайджанского государства.