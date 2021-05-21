Отношения между Меликяном и Кобялко испортились во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения», когда тренер грубо выругался в адрес игрока. В конце сезона клуб решил досрочно расторгнуть с нападающим контракт. Перед отъездом в Россию Кобялко пришел на базу клуба, чтобы попрощаться с партнерами по команде и персоналом клуба.

Кобялко также подошел к тренеру и попросил того извиниться за слова, сказанные во время матча с клубом «Арарат-Армения». Меликян ответил отказом, после чего Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде, покинул территорию базы и направился в аэропорт. Там Кобялко нагнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Форварда повалили на пол и прилюдно избили, нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию.